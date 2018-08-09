Мэр Пензы проверил, как идет снос расселенного жилья на улице Воровского ЖКХ

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев в сопровождении начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова и директора городского департамента ЖКХ Максима Иванкина проверил организацию работ по сносу расселенного аварийного жилья на улице Воровского в четверг, 9 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время перед администрацией города стоит задача ускорить процесс предоставления земельных участков для достройки проблемных домов по улице 8 Марта, в микрорайоне Райки по улице Пушкина (первая очередь), в селе Засечном (первая очередь)», — отметил он.

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Виктор Кувайцев поручил Максиму Иванкину держать этот вопрос на постоянном контроле.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, 3 августа в бюджет города были заложены лимиты бюджетных обязательств на оплату исполнительных листов, связанных с выкупом жилых помещений в рамках программы переселения.

Предполагается, что часть средств будет направлена на выкуп квартир в домах, располагающихся на земельных участках, которые формируются для предоставления застройщикам в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.