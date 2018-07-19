Пензенские дольщики потребовали отставки главы регионального Минстроя Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Обманутые дольщики компаний-банкротов «Пензастрой» и «Декор-Трейд» потребовали отставки министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева в ходе серии одиночных пикетов на крыльце ведомства, которые стали первыми после двухмесячного перерыва протестными мероприятиями людей, вложивших деньги в жилье, но не получивших обещанных квартир.

Фото: Vk.com/club155645868

Каждый из участников акции, по очереди располагавшихся у входа в здание на улице Суворова в минувшую среду, 18 июля, держал в руках флаг «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики, а также вешал на себя две таблички.

Надпись на одной из них гласила: «Гришаев! Руки прочь от наших денег! Министра строительства Гришаева в отставку!», а на другой — «Гришаев! Мы не будем платить тебе миллионы за новую проектную документацию! Ты еще по старой не успел достроить!»

Фото: Vk.com/club155645868

Когда в одиночный пикет встал дольщик ЖК «На Стрельбищенской» Дмитрий Цветков, министр Александр Гришаев молча проследовал мимо и зашел внутрь, сделав вид, как будто ничего не происходит — точно так же, как в марте поступил губернатор Иван Белозерцев, когда протестное мероприятие проходило вблизи спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Как сообщается в группе «Пензастрой», дострой!» в социальной сети «ВКонтакте», «Бездомный полк» возобновил пикеты из-за позиции областного Минстроя относительно дорожной карты, которую планировалось подписать в тот день. Это же побудило примерно 40 дольщиков выйти к зданию ведомства, чтобы задать волнующие их вопросы чиновникам.

Фото: Vk.com/club155645868

«Из официальной дорожной карты следовало, например, что начало строительства ЖК «Райки» запланировано на декабрь 2017 года, то есть уже идет. Кроме того, дорожная карта предусматривает создание разных ЖСК в разное время, в то время как закон требует создавать ЖСК одновременно, единым решением суда. Все это и многое другое свидетельствует, по мнению дольщиков, о чисто формальном подходе министерства строительства к решению проблемы по достройке домов, а также об имитации работы, которая на самом деле не ведется и вестись не будет», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что «Бездомный полк» требует от Александра Гришаева реальной работы или ухода в отставку, а также встречи с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

«Мы хотим сказать ему спасибо за закон о компенсации аренды жилья, который он продавил на уровне Москвы, но по которому пострадавшие граждане не получили еще ни рубля», — поясняется в сообщении.