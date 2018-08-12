В Пензенской области погашено почти 140 млн. рублей долгов за энергоресурсы ЖКХ

Пенза, 12 августа 2018. PenzaNews. Задолженность за энергоресурсы на общую сумму около 140 млн. рублей погашена в Пензенской области за период с января по июнь 2018 года после прокурорского вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По данным надзорного ведомства, это почти в два раза больше, чем за весь 2017 год.

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Также в I полугодии была активизирована работа по передаче объектов коммунальной инфраструктуры хозяйствующим субъектам в концессию и созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в эту сферу.

Кроме того, благодаря прокурорам были пресечены факты хищений и других криминальных посягательств на денежные средства предприятий коммунального комплекса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», наличие задолженности за поставленные энергоресурсы в Пензенской области обсуждалось в ходе совещания с участием заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева, посетившего регион в феврале.

По его словам, на начало текущего года она составила 3 млрд. 200 млн. рублей, при этом наблюдалось снижение почти на треть числа выявленных в данной сфере преступлений.