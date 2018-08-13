Муниципалитеты должны погасить долги по взносам на капремонт до октября — Белозерцев ЖКХ

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Муниципальные образования Пензенской области должны погасить имеющуюся задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов до 1 октября. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Простые люди, пенсионеры откладывают копейки и платят за капитальный ремонт, а у муниципальных образований есть огромные долги. Поручаю до 1 октября главам муниципальных образований закрыть задолженность по взносам за свои жилые помещения в полном объеме. В противном случае я поручу министерству финансов снять с муниципалитетов субвенции, а главы администраций поплатятся должностями», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 13 августа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области, средний процент собираемости по взносам за три года реализации программы составил 88,69%. В 2018 году он достиг 104,18%.

При этом муниципалитеты внесли за принадлежащие им жилые помещения чуть более половины от начисленных взносов.

В связи с этим в 2017 году фонд направил в суды 12 исков о взыскании задолженности, с начала 2018-го — 14.