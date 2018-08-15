Мэр Пензы призвал вернуть горячую воду во все дома к 25 августа ЖКХ

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал технического директора «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева приложить усилия для обеспечения горячим водоснабжением всех домов, жители которых терпят неудобства из-за устранения утечек.

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«Необходимо ускорить ремонтные работы. К 25 августа все жилые дома и другие социальные объекты должны быть с горячей водой. Исключение составляет только ликвидация аварийных ситуаций», — сказал мэр в ходе выездного совещания на улице Московской перед областным драматическим театром имени А.В. Луначарского, где сотрудники компании приступили к ремонту сетей.

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Василий Журавлев пояснил, что подготовку труб к зиме намечено завершить в течение 10 дней.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во вторник, 14 августа, из-за устранения утечек и гидравлических испытаний на сетях «Т Плюс теплосеть Пенза» без горячей воды были 938 жилых домов, 40 детских садов, 27 школ и 13 больниц.

По данным на среду, 15 августа, число домов без ГВС сократилось до 583, детсадов — до 30, школ — до 14. Также горячей воды нет в 17 больницах.