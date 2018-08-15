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Мэр Пензы призвал вернуть горячую воду во все дома к 25 августа

09:50 | 15.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал технического директора «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева приложить усилия для обеспечения горячим водоснабжением всех домов, жители которых терпят неудобства из-за устранения утечек.

Мэр Пензы призвал вернуть горячую воду во все дома к 25 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо ускорить ремонтные работы. К 25 августа все жилые дома и другие социальные объекты должны быть с горячей водой. Исключение составляет только ликвидация аварийных ситуаций», — сказал мэр в ходе выездного совещания на улице Московской перед областным драматическим театром имени А.В. Луначарского, где сотрудники компании приступили к ремонту сетей.

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Василий Журавлев пояснил, что подготовку труб к зиме намечено завершить в течение 10 дней.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во вторник, 14 августа, из-за устранения утечек и гидравлических испытаний на сетях «Т Плюс теплосеть Пенза» без горячей воды были 938 жилых домов, 40 детских садов, 27 школ и 13 больниц.

По данным на среду, 15 августа, число домов без ГВС сократилось до 583, детсадов — до 30, школ — до 14. Также горячей воды нет в 17 больницах.

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