Вернуть горячую воду во все дома Пензы планируется 26 августа ЖКХ

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Горячая вода вновь поступит во все многоквартирные дома Пензы, отключенные для проведения ремонта, в предстоящее воскресенье, 26 августа. Об этом сообщил технический директор «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

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Он уточнил, что во все жилые строения, кроме 22, зависящих от проведения работ на улице Чкалова, горячая вода будет возвращена 25 августа.

По данным пресс-службы мэрии, на день дольше придется терпеть неудобства жителям домов по адресам: улица Красная, 9, 19, 29, 33, 33А, 40, 64 и 64А, Куйбышева, 10, 11, 21, Свердлова, 49, 77 и 79А, Маршала Крылова 3А и 13, Чкалова, 55, Тамбовская, 1, 9, 9А и 11.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 августа мэр Виктор Кувайцев поставил техническому директору «Т Плюс теплосеть Пенза» Василию Журавлеву задачу к 25 августа обеспечить горячей водой все жилые дома и соцобъекты города, отключенные из-за устранения утечек.