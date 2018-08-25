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Вернуть горячую воду во все дома Пензы планируется 26 августа

13:21 | 25.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Горячая вода вновь поступит во все многоквартирные дома Пензы, отключенные для проведения ремонта, в предстоящее воскресенье, 26 августа. Об этом сообщил технический директор «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Вернуть горячую воду во все дома Пензы планируется 26 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что во все жилые строения, кроме 22, зависящих от проведения работ на улице Чкалова, горячая вода будет возвращена 25 августа.

По данным пресс-службы мэрии, на день дольше придется терпеть неудобства жителям домов по адресам: улица Красная, 9, 19, 29, 33, 33А, 40, 64 и 64А, Куйбышева, 10, 11, 21, Свердлова, 49, 77 и 79А, Маршала Крылова 3А и 13, Чкалова, 55, Тамбовская, 1, 9, 9А и 11.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 августа мэр Виктор Кувайцев поставил техническому директору «Т Плюс теплосеть Пенза» Василию Журавлеву задачу к 25 августа обеспечить горячей водой все жилые дома и соцобъекты города, отключенные из-за устранения утечек.

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