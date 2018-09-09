Мэр Пензы вновь не застал рабочих на месте ремонта теплосетей на улице Чкалова ЖКХ

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев не обнаружил рабочих на месте капитального ремонта теплосетей неподалеку от перекрестка улиц Чкалова и Богданова утром в воскресенье, 9 сентября, как и две недели назад.

Фото: Penza-gorod.ru

На момент проверки на месте был только экскаваторщик, который сообщил Виктору Кувайцеву, что остальные рабочие придут к 8.00.

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Мэр отметил, что осенью, когда погода может испортиться, нужно заниматься объектом если не круглосуточно, то хотя бы полный световой день.

«У людей нет воды. После ремонта нужно восстановить благоустройство, пока позволяют погодные условия», — добавил глава администрации Пензы.

Затем Виктор Кувайцев убедился, что еще на одном объекте на улице Чкалова работы не завершены, хотя по плану это должно было произойти еще 4 сентября.

В связи с этим мэр поручил главе департамента ЖКХ Пензы Максиму Иванкину строго контролировать сроки ремонта и призвать ресурсоснабжающую организацию к ускорению темпов работ, сообщает пресс-служба администрации города.