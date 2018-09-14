Мэр Пензы распорядился привести в порядок торцевую стену дома на улице Егорова ЖКХ

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился в ближайшей перспективе принять необходимые меры для ремонта торцевой стены дома №2А на улице Егорова, капитальный ремонт фасада которого намечен лишь на 2028 год.

Фото: Penza-gorod.ru

«Торцевую стену дома необходимо привести в нормативное состояние и провести обследование вентиляционных систем», — поручил он подчиненным в ходе выезда на место в минувший четверг, 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее к главе администрации города обратилась местная жительница, которая обратила внимание на то, что швы между панелями в районе первого этажа нуждаются в ремонте, а с наступлением холодов углы ее квартиры начинают мокнуть и покрываться плесенью.