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Мэр Пензы распорядился привести в порядок торцевую стену дома на улице Егорова

09:55 | 14.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился в ближайшей перспективе принять необходимые меры для ремонта торцевой стены дома №2А на улице Егорова, капитальный ремонт фасада которого намечен лишь на 2028 год.

Мэр Пензы распорядился привести в порядок торцевую стену дома на улице Егорова

Фото: Penza-gorod.ru

«Торцевую стену дома необходимо привести в нормативное состояние и провести обследование вентиляционных систем», — поручил он подчиненным в ходе выезда на место в минувший четверг, 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее к главе администрации города обратилась местная жительница, которая обратила внимание на то, что швы между панелями в районе первого этажа нуждаются в ремонте, а с наступлением холодов углы ее квартиры начинают мокнуть и покрываться плесенью.

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