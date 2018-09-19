При подготовке котельной пензенских «Буртас» к зиме допущены нарушения — прокуратура ЖКХ

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила многочисленные нарушения, допущенные при подготовке к предстоящему отопительному сезону котельной дворца спорта «Буртасы», здание которого находится в ведении спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в частности, не было проведено техническое диагностирование четырех отопительных котлов, один из которых выведен из эксплуатации на неопределенный срок; не выполнены ежегодная поверка манометров в котельной и плановый ремонт газового оборудования, а также отладка автоматики безопасности.

«Не проверено и не оформлено актами выполнение плана ремонтных работ и их качество при подготовке котельной, тепловых сетей и систем теплопотребления гимнастического комплекса», — добавили в областном надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки».

«Директору СШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой [Валерию Старкину] внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — пояснили в ведомстве.