EN
16:22:34 Среда, 19 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

При подготовке котельной пензенских «Буртас» к зиме допущены нарушения — прокуратура

11:58 | 19.09.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила многочисленные нарушения, допущенные при подготовке к предстоящему отопительному сезону котельной дворца спорта «Буртасы», здание которого находится в ведении спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

При подготовке котельной пензенских «Буртас» к зиме допущены нарушения — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в частности, не было проведено техническое диагностирование четырех отопительных котлов, один из которых выведен из эксплуатации на неопределенный срок; не выполнены ежегодная поверка манометров в котельной и плановый ремонт газового оборудования, а также отладка автоматики безопасности.

«Не проверено и не оформлено актами выполнение плана ремонтных работ и их качество при подготовке котельной, тепловых сетей и систем теплопотребления гимнастического комплекса», — добавили в областном надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки».

«Директору СШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой [Валерию Старкину] внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — пояснили в ведомстве.

Загрузка...
Читайте также
Малый и средний бизнес перечислил в бюджет области больше налогов, чем ожидалось «МегаФон» и МТС отменили комиссию за денежные переводы между своими абонентами
В Пензе в суд направлено дело об избиении женщины до смерти деревянным бруском Мэр оценил ремонт в «Пензенских банях»
Мошенник из соцсети расплатился картой пензенца за покупки в магазинах электроники Мужчина из Ингушетии осужден в Пензе за оправдание терроризма
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама