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В Пензе прокуратура потребовала привести в порядок участки после ремонта теплосетей

09:55 | 20.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района города Алексей Попов внес техническому директору АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василию Журавлеву представление с требованием привести в надлежащий вид участки, на которых проводился аварийный ремонт теплосетей.

В Пензе прокуратура потребовала привести в порядок участки после ремонта теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, речь идет о территориях на проспекте Победы, 4; улице Леонова, 37; улице Кулибина, 15; улице Аустрина, 37 и 162.

«Вопреки требованиям п. 3.8. Правил осуществления земляных работ при ремонте, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в городе Пензе заказчик в установленные сроки не восстановил благоустройство территории — газонов, бортового камня, покрытия дорог и тротуаров», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что представление прокурора находится на рассмотрении.

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