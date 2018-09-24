В Пензе планируется заменить устаревшие световые опоры ЖКХ

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил запустить программу по замене устаревших световых опор на новые, рассчитанную на ближайшие 2–3 года.

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В ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 24 сентября, он отметил, что изношенные столбы портят облик города, в благоустройство которого вложено много средств.

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В связи с этим губернатор поинтересовался у начальника управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Натальи Клак, возможно ли включить замену опор в инвестиционную программу.

В свою очередь чиновница пояснила, что заменить муниципальные столбы таким образом нельзя.

«Часть световых опор на территории Пензы принадлежит непосредственно муниципалитету. Вторая половина находится в арендном пользовании «Горэлектросети». […] Можно только стоимость арендной платы, которую платит пензенская «Горэлектросеть», целевым образом направлять на замену световых опор», — сказала Наталья Клак.

В связи с этим глава региона поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву и заместителю председателя правительства области Дмитрию Семенову до 1 декабря 2018 года определить, в чьем ведении находятся те или иные световые опоры, а также выяснить их состояние.