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В Пензе планируется заменить устаревшие световые опоры

13:18 | 24.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил запустить программу по замене устаревших световых опор на новые, рассчитанную на ближайшие 2–3 года.

В Пензе планируется заменить устаревшие световые опоры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 24 сентября, он отметил, что изношенные столбы портят облик города, в благоустройство которого вложено много средств.

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В связи с этим губернатор поинтересовался у начальника управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Натальи Клак, возможно ли включить замену опор в инвестиционную программу.

В свою очередь чиновница пояснила, что заменить муниципальные столбы таким образом нельзя.

«Часть световых опор на территории Пензы принадлежит непосредственно муниципалитету. Вторая половина находится в арендном пользовании «Горэлектросети». […] Можно только стоимость арендной платы, которую платит пензенская «Горэлектросеть», целевым образом направлять на замену световых опор», — сказала Наталья Клак.

В связи с этим глава региона поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву и заместителю председателя правительства области Дмитрию Семенову до 1 декабря 2018 года определить, в чьем ведении находятся те или иные световые опоры, а также выяснить их состояние.

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