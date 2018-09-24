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Белозерцев призвал отказываться в Пензе от воздушных линий связи в пользу подземных

10:03 | 24.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил отказываться в Пензе от воздушных линий связи и электропередачи в пользу подземных при замене опор и ремонте улиц.

Белозерцев призвал отказываться в Пензе от воздушных линий связи в пользу подземных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Провода должны уходить в землю. [...] Я строго запрещаю вешать эти «сопли», извините за выражение», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 24 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что даже в сквере Учителя, обустройство которого в настоящее время ведется на Западной поляне Пензы, виднеется масса проводов, и все они будут висеть над головами отдыхающих.

«90% там — провода разных сотовых операторов. Они не хотят тратить деньги [на прокладку линий под землей]», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что в новых микрорайонах Пензы проводов не должно быть видно, причем контролировать это необходимо уже на стадии утверждения проекта.

Также, по мнению губернатора, со столбов в Пензе необходимо снять деформированные и заржавевшие крепления под флаги.

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