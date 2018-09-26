Николай Тактаров оценил масштаб проблемы с домами в Заре ЖКХ

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Николай Тактаров посетил микрорайон Заря, чтобы лично оценить масштаб проблемы с деформацией конструкций в многоквартирных домах, построенных в 2015 году по программе расселения аварийного и ветхого жилья.

Фото: Pgduma.ru

Николай Тактаров обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем ООО «Федеральная управляющая компания» Юрием Устиновым, который заверил, что угрозы обрушения зданий нет.

По его словам, трещины появились в домах первой очереди, которые были возведены на ленточных фундаментах.

Ожидается, что в ближайшее время по каждому проблемному объекту будет разработан паспорт с указанием объемов необходимых работ по ликвидации замечаний и их стоимости.

На время ремонта гражданам будет временно предоставлено жилье в том же микрорайоне, после чего они вернутся в свои квартиры, сообщает пресс-служба гордумы.