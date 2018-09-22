Деформация конструкций началась в домах на окраине Пензы, куда переселяли из ветхого жилья
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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Деформация конструкций в многоквартирных домах, построенных в 2015 году в отдаленном от центра Пензы микрорайоне Заря по программе расселения аварийного и ветхого жилья, стала главной темой совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 22 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В первую очередь жителям, в чьих квартирах сейчас существует какая-либо тревога, нужно предложить переселиться в другое жилье. Свободные помещения у нас для этого есть», — сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев, обращаясь к своему заместителю Юрию Ильину.
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Глава администрации города также поручил разработать паспорт по каждому проблемному объекту с указанием объемов необходимых работ и их стоимости.
Кроме того, Виктор Кувайцев нацелил начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова на переговоры с руководством подрядных организаций, участвовавших в стройке, на предмет устранения выявленных недочетов в рамках договорных обязательств; еще одним направлением является претензионно-исковая работа.
Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам обсуждения сложившейся ситуации было принято решение обратиться в Пензенский государственный университет архитектуры и строительства для организации комплексного обследования зданий с целью определения причин образования дефектов.