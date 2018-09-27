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В Пензе тепло поступило примерно в треть жилых домов — мэрия

20:07 | 27.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Тепло поступило в Пензе более чем в 1 тыс. жилых домов из 3 тыс. 81, что составляет около 33%. Такие данные, актуальные на 19.00, озвучены в ходе заседания штаба, посвященного началу отопительного периода, которое состоялось в мэрии в четверг, 27 сентября.

В Пензе тепло поступило примерно в треть жилых домов — мэрия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также теплоноситель подан в 88 образовательных организаций из 229, в 18 учреждений культуры из 58, в 18 объектов здравоохранения из 128.

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Кроме того, отапливаются четыре объекта спортивной направленности из 17 и одно социальное учреждение из 25.

Помимо этого, тепло поступило в один объект из шести, подведомственных министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, и четыре учреждения из 23-х, находящихся в ведении министерства образования региона.

Комментируя эти данные, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, мероприятия ведутся в соответствии с планом.

«Температура воздуха идет на понижение. В школах и детских садах должно быть тепло в первую очередь», — добавил он.

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