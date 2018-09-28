Депутат Зиновьев обеспокоен повреждением корневой системы дубов на Олимпийской аллее ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от округа №13 Юрий Зиновьев, входящий во фракцию «Единая Россия», выразил обеспокоенность повреждением корневой системы дубов на Олимпийской аллее, в непосредственной близости от которых ведутся земляные работы.

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«Я смотрю, и у меня сердце кровью облилось. Там стоят вековые дубы, народ наш гуляет, но тем не менее корневая система там вся уже нарушена. Я боюсь, что эти дубы у нас на следующий год засохнут. Это, конечно, моя точка зрения. Как вот Вы думаете?» — спросил Юрий Зиновьев у вице-мэра Юрия Ильина в ходе 49-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 сентября.

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Депутат также поинтересовался, не было ли возможности выполнить соответствующие работы в другом месте — на удалении от деревьев.

«Если вести это, немножко смещая в лес, к сожалению, придется вырубать деревья. С подобной ситуацией мы там сталкивались с тепловиками. Трасса определяется оптимально по тем коммуникациям, которые уже в принципе есть, и с учетом минимизации последствий, я имею в виду, в плане вырубки зеленых насаждений», — пояснил Юрий Ильин, добавив, что данные работы обусловлены строительством многоквартирных домов в этом микрорайоне.

Комментируя эти слова, Юрий Зиновьев отметил, «кого-то заставляем где-то километры идти».

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По его мнению, в данном случае можно было найти другое решение и обустроить коммуникации в обход Олимпийской аллеи, так как «мы вкладываем туда душу и денежные средства бюджетные».

«Мне, конечно, жалко», — сказал народный избранник, подчеркнув, что это его точка зрения как жителя города, а не как депутата.

В ответ на это Юрий Ильин пояснил, что определение места проведения такого рода земляных работ не входит в компетенцию мэрии.

«Земляные работы, к сожалению, это уже постфактум, когда уже утвержден проект, когда есть соответствующее заключение, экспертизой согласован. [...] Здесь уже мы только можем контролировать качество и сроки», — сказал он.