EN
20:10:36 Пятница, 28 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вадим Муравлев развеял слухи о грозящей Пензе эпидемии

16:47 | 28.09.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Угрозы эпидемии, связанной с ненадлежащим качеством воды или воздуха, в Пензе не существует. Об этом заявил начальник городского управления ЖКХ Вадим Муравлев.

Вадим Муравлев развеял слухи о грозящей Пензе эпидемии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Никакой угрозы эпидемии и других чрезвычайных происшествий в городе Пензе не существует. Более того, вода, подаваемая в распределительной сети — питьевая вода — полностью соответствует всем ГОСТам и СНиПам и по всем другим микробиологическим и химико-биологическим показателям является, если сравнивать по России, одной из лучших», — сказал он в ходе 49-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 сентября.

Читайте также

Степень износа водопроводных сетей в Пензе составляет 65% — Вадим Муравлев

Начальник управления ЖКХ пояснил, что за восемь месяцев 2018 года лабораторией контроля качества питьевой воды «Горводоканала» было отобрано и исследовано 2 тыс. 123 пробы, лишь в шести из которых, что составляет 0,3%, выявлено отклонение от санитарных норм.

Вадим Муравлев добавил, что отклонения по микробиологическим показателям зафиксированы в 16 пробах, или 0,8%, а по вирусологическим показателям все соответствуют предъявляемым требованиям.

«При этом действующие нормативы допускают наличие отклонений в 5% проанализированных проб», — отметил начальник УЖКХ.

Говоря о контроле качества воздуха, чиновник привел данные управления Роспотребнадзора по Пензенской области за 2017 год, согласно которым по результатам 3 тыс. 688 исследований неудовлетворительным признан лишь 1%.

Загрузка...
Читайте также
Лидер пензенских комсомольцев прокомментировал акцию против Фомина и реакцию на нее В Пензенской области валовой сбор зерновых и зернобобовых превысил 1,6 млн. тонн
«МегаФон» предложил бесплатный доступ к популярным мобильным сервисам для занятых людей В Пензенской области с начала года зарегистрировано 55 случаев бешенства животных
В Пензе депутаты проверят деятельность НКО, занимающих муниципальные помещения В Пензе подозреваемого в краже задержали спустя несколько минут после выхода из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама