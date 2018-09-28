Вадим Муравлев развеял слухи о грозящей Пензе эпидемии ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Угрозы эпидемии, связанной с ненадлежащим качеством воды или воздуха, в Пензе не существует. Об этом заявил начальник городского управления ЖКХ Вадим Муравлев.

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«Никакой угрозы эпидемии и других чрезвычайных происшествий в городе Пензе не существует. Более того, вода, подаваемая в распределительной сети — питьевая вода — полностью соответствует всем ГОСТам и СНиПам и по всем другим микробиологическим и химико-биологическим показателям является, если сравнивать по России, одной из лучших», — сказал он в ходе 49-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 сентября.

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Начальник управления ЖКХ пояснил, что за восемь месяцев 2018 года лабораторией контроля качества питьевой воды «Горводоканала» было отобрано и исследовано 2 тыс. 123 пробы, лишь в шести из которых, что составляет 0,3%, выявлено отклонение от санитарных норм.

Вадим Муравлев добавил, что отклонения по микробиологическим показателям зафиксированы в 16 пробах, или 0,8%, а по вирусологическим показателям все соответствуют предъявляемым требованиям.

«При этом действующие нормативы допускают наличие отклонений в 5% проанализированных проб», — отметил начальник УЖКХ.

Говоря о контроле качества воздуха, чиновник привел данные управления Роспотребнадзора по Пензенской области за 2017 год, согласно которым по результатам 3 тыс. 688 исследований неудовлетворительным признан лишь 1%.