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В Пензе материалы прокурорской проверки по домам в Заре переданы в следственные органы

17:48 | 28.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Материалы прокурорской проверки, проведенной в связи с ситуацией в микрорайоне Заря города Пензы, где выявлены дефекты в домах, построенных по программе расселения аварийного и ветхого жилья, переданы в следственные органы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе материалы прокурорской проверки по домам в Заре переданы в следственные органы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее проведенными проверками с привлечением специалиста в сфере технического состояния многоквартирных домов были зафиксированы повреждения строительных конструкций, их вероятные причины», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в январе 2018 года проводилась оценка законности действий уполномоченных органов.

«По итогам проверки главе администрации Пензы [Виктору Кувайцеву] вносилось представление с целью принятия дополнительных мер к предотвращению дальнейшей деформации зданий. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен», — уточнила Светлана Артамонова.

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По ее словам, также в июле было внесено представление руководителю ООО «Федеральная управляющая компания» для устранения недостатков в ее работе и усиления с ее стороны контроля за техническим состоянием домов.

«По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора управляющей компании Госжилстройтехинспекция Пензенской области возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии», которое находится на рассмотрении мирового судьи», — сказала она.

«Материалы прокурорской проверки в настоящее время направлены в следственный орган для дачи уголовно-процессуальной оценки действиям лиц, проводивших инженерно-геологические изыскания и осуществлявших строительство зданий», — подытожила старший помощник прокурора области.

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