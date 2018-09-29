Месячник по благоустройству стартует в Пензе 1 октября ЖКХ

Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о проведении с 1 по 31 октября месячника по благоустройству территорий города.

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Организовать соответствующую работу и осуществлять контроль за ней поручено администрациям районов Пензы.

Юридическим и физическим лицам будет рекомендовано очистить фасады, цоколи и водостоки, ограждения жилых и прочих зданий, находящихся в их владении. Также предлагается провести уборку на прилегающих территориях.

Кроме того, во время месячника намечено привести в порядок остановки общественного транспорта, при необходимости выполнить ремонт и покраску конструкций, установить урны.

Особое внимание будет уделено восстановлению асфальта и газонов в тех местах, где проводились земляные работы.

Общегородской субботник состоится 20 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», областной месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов был объявлен с 20 сентября.