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Месячник по благоустройству стартует в Пензе 1 октября

15:11 | 29.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о проведении с 1 по 31 октября месячника по благоустройству территорий города.

Месячник по благоустройству стартует в Пензе 1 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организовать соответствующую работу и осуществлять контроль за ней поручено администрациям районов Пензы.

Юридическим и физическим лицам будет рекомендовано очистить фасады, цоколи и водостоки, ограждения жилых и прочих зданий, находящихся в их владении. Также предлагается провести уборку на прилегающих территориях.

Кроме того, во время месячника намечено привести в порядок остановки общественного транспорта, при необходимости выполнить ремонт и покраску конструкций, установить урны.

Особое внимание будет уделено восстановлению асфальта и газонов в тех местах, где проводились земляные работы.

Общегородской субботник состоится 20 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», областной месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов был объявлен с 20 сентября.

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