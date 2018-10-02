В Пензе отдельным категориям граждан компенсируют часть расходов на отопление ЖКХ

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Дополнительная мера соцподдержи в виде компенсации части расходов на оплату услуги отопления предусмотрена в Пензе для отдельных категорий граждан. Соответствующее решение гордумы обнародовано в муниципальной газете «Пенза» в минувший понедельник, 1 октября.

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Согласно тексту документа, рассчитывать на нее смогут граждане, проживающие в одно- и двухэтажных многоквартирных и блокированных домах, отапливаемых теплоснабжающими организациями, чей тариф превышает средневзвешенный тариф на тепловую энергию по городу в размере 1 тыс. 712 рублей 34 копеек за 1 Гкал с учетом НДС.

Мера соцподдержки представляет собой компенсацию расходов на оплату коммунальной услуги отопления из бюджета Пензы в размере 20% от ежемесячно начисляемой суммы.

Порядок предоставления компенсации будет определяться постановлением главы администрации города.

«Гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ, дополнительная мера социальной поддержки, установленная настоящим решением, предоставляется с учетом получаемых субсидий», — говорится в документе.

Решение гордумы от 28 сентября вступает в силу с момента официального опубликования и действует до 1 июля 2019 года.