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Более 660 домов, три детсада и пять школ пока остаются без тепла в Пензе

08:50 | 03.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Более 660 жилых домов, три детских сада и пять школ пока остаются без тепла в Пензе. Такие данные озвучены на совещании в мэрии вечером в минувший вторник, 2 октября, когда ответственные лица подводили итоги седьмого дня отопительного сезона.

Более 660 домов, три детсада и пять школ пока остаются без тепла в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем отапливаются все стационары.

Также тепло поступает в микрорайон, прилегающий к улице Чкалова, где проходил ремонт сетей.

«Остается совсем мало времени. Весь город должен получить тепло вовремя», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, он поставил задачу, чтобы во всех детсадах и школах тепло появилось не позднее среды, 3 октября.

26 сентября 2018 года мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного периода.

Согласно тексту документа, владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности необходимо закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней.

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