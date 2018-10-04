EN
18:14:46 Четверг, 4 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе ликвидирована коммунальная авария, которая привела к массовому отключению воды

09:13 | 04.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Коммунальная авария, из-за которой было приостановлено водоснабжение 100 многоквартирных, 270 частных домов, трех школ и четырех детских садов в районе улиц Кижеватова и Окружной в Пензе, ликвидирована. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе ликвидирована коммунальная авария, которая привела к массовому отключению воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, ранее произошел порыв на трубе диаметром 400 мм в районе улицы Воронова, 2, при этом завершить ремонт планировалось до полуночи.

Светлана Артамонова уточнила, что подача воды была восстановлена к 1.00 четверга 4 октября.

Она пояснила, что нормативы предоставления коммунальных услуг, которые находились на контроле прокуратуры области, соблюдены.

Загрузка...
Читайте также
Трое молодых людей задержаны в Пензе за сбыт поддельных купюр В Пензе из-за пьяной езды на водителя завели два уголовных дела
Общественные слушания по теме создания «зеленого щита» вокруг Пензы пройдут 16 октября В Пензе автомобилистов предупредили о ремонте Ахунского переезда
Около 40 детей-сирот получили ключи от квартир в Заре Жителя Пензы будут судить за организацию азартных игр и нарушение авторских прав
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама