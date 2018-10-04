В Пензе ликвидирована коммунальная авария, которая привела к массовому отключению воды ЖКХ

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Коммунальная авария, из-за которой было приостановлено водоснабжение 100 многоквартирных, 270 частных домов, трех школ и четырех детских садов в районе улиц Кижеватова и Окружной в Пензе, ликвидирована. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, ранее произошел порыв на трубе диаметром 400 мм в районе улицы Воронова, 2, при этом завершить ремонт планировалось до полуночи.

Светлана Артамонова уточнила, что подача воды была восстановлена к 1.00 четверга 4 октября.

Она пояснила, что нормативы предоставления коммунальных услуг, которые находились на контроле прокуратуры области, соблюдены.