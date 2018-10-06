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Шесть домов в Пензе остаются без отопления из-за капремонта

12:24 | 06.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Шесть жилых домов в Пензе остаются без тепла из-за капитального ремонта по замене отопительного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Шесть домов в Пензе остаются без отопления из-за капремонта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди них дома №86А на проспекте Победы и №5 на улице Ново-Черкасской, где заполнение системы запланировано на субботу, 6 октября.

Жители улицы Кижеватова, 15, как планируется, получат тепло до 8 октября. В домах №17 на улице Циолковского, № 21 на улице Воровского и №16 на улице Литейной подача отопления намечена на 10 октября.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин проверили ход работ, заказчиком которых выступает региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона, на двух объектах.

«Важно, что динамика есть, по всем адресам люди работают, обязательства свои выполняют», — отметил мэр.

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