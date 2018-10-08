EN
20:22:21 Понедельник, 8 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области усилят контроль за начислением платы за отопление

12:49 | 08.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Контроль за начислением платы за отопление необходимо усилить в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области усилят контроль за начислением платы за отопление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Особое внимание обращаю на выставление квитанций по оплате за подачу тепла. У нас как только первый месяц […] выставляют квитанции повышенные в 1,5 раза, в 2, а то и в 2,5, а некоторые и в 3 раза выше, чем это положено по норме, чем потребили граждане», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 октября.

Иван Белозерцев отметил, что за время работы, в том числе на посту главы Пензы и председателя областного Законодательного собрания, ни разу не видел, чтобы суммы в квитанциях были наоборот занижены.

«О чем это говорит? Что они [управляющие компании] умышленно это делают», — добавил губернатор, пригрозив руководителям таких организаций увольнением.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские поисковики отмечены на окружном слете В Заречном должник задержан после дачи взятки приставу
В Пензе открыт горельеф тренеру по баскетболу Зиновию Шваму В пензенских центрах занятости 9 октября пройдет день информационных услуг
В Пензу доставлены мощи царицы Елены и частица креста Господня В школах Пензенской области пройдут киноуроки
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама