В Пензенской области усилят контроль за начислением платы за отопление ЖКХ

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Контроль за начислением платы за отопление необходимо усилить в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Особое внимание обращаю на выставление квитанций по оплате за подачу тепла. У нас как только первый месяц […] выставляют квитанции повышенные в 1,5 раза, в 2, а то и в 2,5, а некоторые и в 3 раза выше, чем это положено по норме, чем потребили граждане», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 октября.

Иван Белозерцев отметил, что за время работы, в том числе на посту главы Пензы и председателя областного Законодательного собрания, ни разу не видел, чтобы суммы в квитанциях были наоборот занижены.

«О чем это говорит? Что они [управляющие компании] умышленно это делают», — добавил губернатор, пригрозив руководителям таких организаций увольнением.