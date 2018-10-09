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ОНФ обратится в надзорные ведомства по поводу мусорного полигона под Пензой

19:58 | 09.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены обратиться в региональное управление Росприроднадзора и прокуратуру по поводу экологической ситуации вблизи полигона в районе села Чемодановка, на который свозятся твердые коммунальные отходы из Пензы.

ОНФ обратится в надзорные ведомства по поводу мусорного полигона под Пензой

Фото: Onf.ru

Ранее в ОНФ поступило обращение представителей садоводческого товарищества «Восход», которые выразили недовольство тем фактом, что сброс отходов происходит в непосредственной близости к дачному массиву.

Выехав на место, активисты увидели, что санитарная зона не соблюдается, хотя защитная полоса должна составлять не менее 500 метров.

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Несмотря на то, что на объект привозят отходы высокого класса опасности, видеонаблюдение отсутствует. Также нет визуальных границ полигона.

«Это действительно беспредел в плане обеспечения экологической безопасности. Некоторые машины не доезжают до полигона и скидывают отходы в непосредственной близости от дач», — отметила эксперт ОНФ, руководитель областного отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, наряду с надзорными ведомствами представители ОНФ обратятся в администрацию Пензы, поскольку земли, о которых идет речь, находятся в ведении муниципалитета.

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