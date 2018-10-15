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Износ дома в Пензе, где часть балкона рухнула вместе с человеком, оценивается в 35%

19:19 | 15.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Общий износ многоквартирного дома №33 на улице Циолковского в Пензе 1960 года постройки, где 14 октября часть балкона на четвертом этаже рухнула вниз вместе с человеком, который в результате погиб, оценивается в 35%. Такие данные содержатся в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Износ дома в Пензе, где часть балкона рухнула вместе с человеком, оценивается в 35%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, общая площадь четырехэтажного здания составляет более 2 тыс. 746 кв. метров, жилых помещений — 2 тыс. 496 кв. метров.

Управляющей организацией значится ООО «Жилищно-эксплуатационная компания №2» («ЖЭК №2»), находящееся по адресу: Пенза, проспект Строителей, 35.

На сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области содержатся сведения, в соответствии с которыми капремонт крыши, а также внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и подвалов запланирован на 2020 год, фасада и фундамента — на 2024 год.

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В настоящее время о произошедшей трагедии напоминают разрушающаяся балконная плита, из которой торчит арматура, сигнальная лента, привязанная к трубе на уровне первого этажа, а также припаркованная неподалеку иномарка, которая, по словам местных жителей, была повреждена упавшей конструкцией.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту смерти 21-летнего мужчины, который упал вниз с высоты четвертого этажа вместе с ограждением балкона многоквартирного жилого дома №33 на улице Циолковского в Пензе 14 октября, проводится проверка.

По предварительным данным регионального следственного управления СКР, он и еще трое мужчин по инициативе собственника квартиры производили работы по установке козырька над балконом, однако в какой-то момент ограждение рухнуло вместе с человеком.

Мужчина, который являлся гражданином Узбекистана, скончался на месте происшествия.

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