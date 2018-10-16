Пензенцам напомнили об ответственности за самовольное подключение к газопроводу ЖКХ

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» разместило на своем официальном сайте сообщение-напоминание о вступивших в силу изменениях в действующее законодательство, в соответствии с которыми ужесточено наказание за повторное самовольное подключение к нефте- и газопроводам.

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В частности, в тексте говорится о том, что если потребитель пытается незаконно осуществить врезку в газопровод впервые, то ему грозит лишь административная ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Однако в случае повторного нарушения предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность». Соответствующие изменения вступили в силу с 10 августа 2018 года.

«Принятия документа без преувеличения ждали все — и нефтегазовые компании, которые несут огромные убытки от незаконных врезок, и люди, жизнь и здоровье которых ежедневно подвергаются огромному риску. Как правило, врезки осуществляются лицами, не имеющими полученного в установленном порядке допуска, с использованием непригодных для этих целей материалов и полным несоблюдением правил безопасности», — отмечается в сообщении ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Кроме того, в нем содержится напоминание об уголовной ответственности за тайное хищение чужого имущества. В качестве примера приводится ситуация, когда в январе 2018 года житель села Неверкино Пензенской области был признан виновным в краже газа и приговорен к денежному штрафу.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина без ведома и разрешения газоснабжающей организации и привлечения специалистов произвел присоединение своей квартиры к наружному газопроводу, после чего незаконно и без оплаты стал пользоваться природным газом для отопления квартиры и приготовления пищи. В результате таких действий ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» был причинен существенный материальный ущерб.

Согласно ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением или лишением свободы до двух лет, либо принудительными работами на тот же срок.