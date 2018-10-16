EN
16:25:05 Вторник, 16 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенцам напомнили об ответственности за самовольное подключение к газопроводу

16:00 | 16.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» разместило на своем официальном сайте сообщение-напоминание о вступивших в силу изменениях в действующее законодательство, в соответствии с которыми ужесточено наказание за повторное самовольное подключение к нефте- и газопроводам.

Пензенцам напомнили об ответственности за самовольное подключение к газопроводу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, в тексте говорится о том, что если потребитель пытается незаконно осуществить врезку в газопровод впервые, то ему грозит лишь административная ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Однако в случае повторного нарушения предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность». Соответствующие изменения вступили в силу с 10 августа 2018 года.

«Принятия документа без преувеличения ждали все — и нефтегазовые компании, которые несут огромные убытки от незаконных врезок, и люди, жизнь и здоровье которых ежедневно подвергаются огромному риску. Как правило, врезки осуществляются лицами, не имеющими полученного в установленном порядке допуска, с использованием непригодных для этих целей материалов и полным несоблюдением правил безопасности», — отмечается в сообщении ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Кроме того, в нем содержится напоминание об уголовной ответственности за тайное хищение чужого имущества. В качестве примера приводится ситуация, когда в январе 2018 года житель села Неверкино Пензенской области был признан виновным в краже газа и приговорен к денежному штрафу.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина без ведома и разрешения газоснабжающей организации и привлечения специалистов произвел присоединение своей квартиры к наружному газопроводу, после чего незаконно и без оплаты стал пользоваться природным газом для отопления квартиры и приготовления пищи. В результате таких действий ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» был причинен существенный материальный ущерб.

Согласно ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением или лишением свободы до двух лет, либо принудительными работами на тот же срок.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы призвал жителей выйти на субботник 20 октября Жителя Пензы будут судить за попытку сбыть поддельные 5-тысячные купюры
Власти Пензы решили узнать мнение жителей о светофорах и дорожных знаках В Пензе подростки за девять месяцев совершили почти 70 преступлений
В Пензенской области 22 октября стартует прием заявок на конкурс «Инженер года» «МегаФон» представил тариф для управления NB-IoT-устройствами
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама