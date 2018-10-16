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«Пензадормост» подготовил к зиме около 130 единиц техники

19:50 | 16.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» подготовило к зиме 126 единиц техники, в том числе самосвалы, погрузчики и бульдозеры. Об этом сообщил директор МУПа Юрий Парастаев в ходе выездного совещания, состоявшегося во вторник, 16 октября.

«Пензадормост» подготовил к зиме около 130 единиц техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, для поддержания рабочего состояния был проведен необходимый ремонт.

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«В ближайшее время планируется закупить 10 комбинированных машин и одну — пылеуборочную», — сказал Юрий Парастаев.

Он добавил также, что для обработки дорожного полотна закуплена песко-соляная смесь и галит.

По итогам смотра техники Виктор Кувайцев дал положительную оценку увиденному.

Кроме того, он поручил начальнику финансового управления города Ольге Завьялкиной проработать вопрос об увеличения зарплаты сотрудникам МУП «Пензадормост», сообщает пресс-служба мэрии.

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