В Пензе из-за судов не могут снести 30 ветхих домов ЖКХ

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Снос 30 домов из 116, подлежащих сносу в рамках муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, невозможно осуществить на данный момент из-за судебных разбирательств в связи с отсутствием добровольного согласия собственников квартир. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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«Несмотря на то, что несоблюдение установленных сроков сноса по причине длительного рассмотрения гражданских дел в судах не является нарушением действующего законодательства со стороны муниципалитета, нам надо предпринять все необходимые меры для ускорения процесса в рамках наших полномочий», — отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в минувшую среду, 17 октября.

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Он также отметил, что аварийные дома, которые жильцы отказываются покидать, находятся на постоянном контроле — в связи со степенью изношенности и непригодностью к проживанию их регулярно посещают ответственные лица, чтобы изучить обстановку и провести беседы с собственниками об опасности нахождения в них.

Еще 45 из 116 домов снесены, три — готовы к данному процессу, 12 с этой целью переданы в департамент ЖКХ города.

26 аварийных строений расселены и находятся в процессе оформления права муниципальной собственности.