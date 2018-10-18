EN
09:08:27 Четверг, 18 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе из-за судов не могут снести 30 ветхих домов

08:09 | 18.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Снос 30 домов из 116, подлежащих сносу в рамках муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, невозможно осуществить на данный момент из-за судебных разбирательств в связи с отсутствием добровольного согласия собственников квартир. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе из-за судов не могут снести 30 ветхих домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несмотря на то, что несоблюдение установленных сроков сноса по причине длительного рассмотрения гражданских дел в судах не является нарушением действующего законодательства со стороны муниципалитета, нам надо предпринять все необходимые меры для ускорения процесса в рамках наших полномочий», — отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в минувшую среду, 17 октября.

Читайте также

В Пензе разрушающийся памятник архитектуры не могут отреставрировать из-за двух человек

Он также отметил, что аварийные дома, которые жильцы отказываются покидать, находятся на постоянном контроле — в связи со степенью изношенности и непригодностью к проживанию их регулярно посещают ответственные лица, чтобы изучить обстановку и провести беседы с собственниками об опасности нахождения в них.

Еще 45 из 116 домов снесены, три — готовы к данному процессу, 12 с этой целью переданы в департамент ЖКХ города.

26 аварийных строений расселены и находятся в процессе оформления права муниципальной собственности.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские дошкольники поборются за победу на фестивале «Я начинаю с ГТО» В проект «Школьная медицина» включат школы районов Пензенской области
Житель Колышлея подозревается в применении насилия к полицейскому В Пензе у дома молодежи почтили память погибших в Керчи
Мэр поставил задачу смонтировать модульные котельные в Ахунах до конца года Мать пыталась передать сыну в пензенскую колонию бутылку коньяка
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама