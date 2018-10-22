Водоснабжение последнего объекта восстановлено после аварии в Пензе — «Горводоканал» ЖКХ

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Холодное водоснабжение Сурского рынка, который оставался в Пензе единственным отключенным объектом после аварии на сетях, восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ООО «Горводоканал».

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«Официально диспетчерская сообщила, что в 14.00 воду пустили на Сурский рынок», — сказали в компании.

По данным «Горводоканала», в ночь на понедельник, 22 ноября, поступила информация о падении давления в системе. Бригада обнаружила утечку на водопроводе диаметром 300 мм на перекрестке улиц Терновского и Сухумской. Оперативно был организован сброс воды в ливневую канализацию.

Из-за технологических особенностей пришлось на время отключить не только эту трубу, но и водовод диаметром 700 мм, что привело к кратковременному, но массовому отключению водоснабжения.

Водовод большого диаметра был выведен из работы около 8.00.

После проведения ремонтных работ в 9.30 он вновь заработал, в связи с чем вода вернулась на большую часть территорий в зоне отключения.

После этого без ХВС оставались только объекты, зависящие от трубы диаметром 300 мм. В настоящий момент все они обеспечены водой.