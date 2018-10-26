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Дом на улице Локомотивной в Пензе принят после капремонта

09:09 | 26.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Многоквартирный дом №27 на улице Локомотивной в Пензе прошел приемку после капитального ремонта фасада и фундамента.

Дом на улице Локомотивной в Пензе принят после капремонта

Фото: Fkrmd58.ru

Отделка стен производилась мелкозернистым декоративным покрытием с последующей окраской акриловым составом.

При ремонте в местах общего пользования были установлены энергосберегающие окна из ПВХ-профиля. Заново сделана водосточная система. Отремонтированы входные группы.

Подрядной организацией ООО «Мастерская архитектуры» был произведен ремонт фундамента и утепление цоколя пенополистирольными экструзионными плитами, также выполнены работы по устройству отмостки.

Как сообщается на сайте фонда капремонта МКД Пензенской области, капитальный ремонт скатной кровли был выполнен в 2015 году. Замена внутридомовых сетей запланирована на 2039 год.

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