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В Ахунах введена в эксплуатацию еще одна модульная котельная

14:06 | 30.12.2018 | ЖКХ

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Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Модульная котельная около дома №26 на улице Спартаковской в Пензе введена в эксплуатацию.

В Ахунах введена в эксплуатацию еще одна модульная котельная

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 30 декабря, процесс проконтролировали глава администрации города Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин.

В ходе беседы со местной жительницей мэр сообщил, что теплоизоляция труб будет произведена после Нового года.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, новая модульная котельная предназначена для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением соседних многоквартирных домов №18 и №26 на улице Спартаковской.

Из трех новых модульных котельных в Ахунах первой была запущена та, которая предназначена для обеспечения теплом многоквартирного дома №9 на улице Спартаковской.

Последний объект, расположенный у дома №4 на улице Грибоедова, планируется запустить в начале 2019 года.

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