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Семья из разрушающегося дома на Краснова неоднократно жаловалась на протекающую крышу

19:25 | 06.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Жалобы на протекающую крышу дома №34 на улице Краснова в Пензе, где произошло частичное обрушение кирпичной кладки, неоднократно направлялись в коммунальные службы, однако каждый раз они оставались без должного внимания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил Тимур Велиев, который вынужден снимать жилье, так как его квартиру на пятом этаже в подъезде №4 затапливает на протяжении нескольких месяцев.

Семья из разрушающегося дома на Краснова неоднократно жаловалась на протекающую крышу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Квартира в данный момент нежилая. Жить в ней невозможно», — пояснил собеседник агентства.

По мнению мужчины, ответственные лица после случившегося должны сделать соответствующие выводы.

«Если люди не справляются со своей работой, пускай освобождают тогда места. […] За эту квартиру, в каком бы состоянии она ни находилась, я все-таки много плачу», — отметил Тимур Велиев.

Он добавил, что от соседей узнал об одном пострадавшем при обрушении кладки.

«У него легкие были повреждения, слава богу», — сказал владелец квартиры.

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Тимур Велиев сообщил, что людям из разрушающегося дома предложено разместиться в близлежащей школе №25, а о том, как планируется решать их проблему, пока ничего неизвестно.

По данным администрации Пензы, площадь обрушения кирпичной кладки дома №34 на улице Краснова, причиной которой стала протечка кровли, составила 1,5 кв. метра.

В одном из подъездов было временно отключено электроснабжение. Его намечено восстановить в ближайшее время.

Ожидается, что в понедельник, 11 марта, управляющая компания начнет восстанавливать кирпичную кладку.

Согласно данным ГИС ЖКХ, многоквартирный дом на улице Краснова построен в 1966 году. Общий износ здания составляет 32%.

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