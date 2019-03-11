Пензенского губернатора возмутил остающийся после таяния снега мусор ЖКХ

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу коммунальных служб Пензы по уборке мусора, остающегося на дорогах и тротуарах после таяния снега.

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«Мусор, который открывается после таяния снега, должным образом не убирается», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 марта.

По словам Ивана Белозерцева, такая ситуация наблюдается не только в лесополосах и во дворах, но и на «красных линиях».

В продолжение темы первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков отметил, что особое беспокойство вызывает частный сектор, где имеется большое количество канав.

Он пояснил, что для решения этой проблемы сотрудники администраций районов города проводят разъяснительную работу, понуждая населения к поддержанию порядка на прилегающих к домам территориям.