В Пензенской области пытаются взимать двойную плату за вывоз ТКО — «Единая Россия» ЖКХ

Москва, 11 марта 2019. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 30 регионов, в которых выявлены факты взимания с граждан двойной платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя итоги третьего этапа мониторинга реализации «мусорной реформы».

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«Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в генеральную прокуратуру [России] для проверки. Мониторинг будет продолжаться», — пояснил он.

По словам Владимира Бурматова, лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия.

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«В Уфе плата за содержание жилого помещения в декабре и январе осталась без изменений — 1 тыс. 444 рубля, а в январе появилась дополнительная квитанция на вывоз ТКО. То есть это типичный случай, когда дополнительная коммунальная услуга появилась, а сокращения платы за жилищную услугу не произошло», — сказал координатор проекта «Чистая страна».

Он добавил, что похожая ситуация наблюдается в Пензенской области.

«Аналогичный случай зафиксирован в Пензенской области: 939 рублей люди платят за жилье и 214 — за вывоз отходов. При этом плата за жилье не сокращается для них», — отметил Владимир Бурматов.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», в феврале было выявлено 20 регионов, в которых с граждан дважды пытались взимать платеж за вывоз ТКО. Несмотря на то, что люди начали получать новую квитанцию — от регионального оператора по обращению с отходами, в платежном документе от управляющей компании сумма не уменьшилась.