ОНФ выявил «мутного» регоператора по обращению с ТКО в Пензенской области ЖКХ

Москва, 4 марта 2019. PenzaNews. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выявил 20 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе одного — в Пензенской области, деятельность которых вызывает сомнения.

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Как сообщает «Коммерсантъ», среди них оказалась организация «Вторма+». Летом 2018 года ей был присвоен статус регоператора по обращению с ТКО в южной зоне Пензенской области, к которой относятся семь муниципальных районов — Бековский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский.

Перечень «мутных» компаний эксперты ОНФ составили по результатам анализа торгов. Было установлено, что в штате пяти регоператоров отсутствуют работники, а еще у 15-ти — числится только один сотрудник.

«Мы выбрали 20 операторов, у которых, например, минимальный уставный капитал — 10 тыс. рублей, ноль или один человек в штате, а также отсутствует прибыль за предыдущий период. Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения», — отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 4 марта.

По его словам, если наступит банкротство, такие фирмы не смогут ответить по своим обязательствам.

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«Из-за этих, как сказал президент [России Владимир Путин], «мутных» компаний вся реформа может быть дискредитирована. Рассчитываем, что губернаторы обратят пристальное внимание на таких регоператоров. Мы будем контролировать их работу в ходе рейдов», — сказал Михаил Развожаев.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, ОНФ также обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться с двойными платежами в 36 городах. Там вывоз ТКО не был исключен из графы оплаты жилищных услуг, а стоимость ЖКУ в январе 2019 года по сравнению с 2018-м осталась без изменений либо выросла.

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию призвал навести порядок в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и «избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется».

ОНФ в рамках осуществления общественного контроля за «мусорной реформой» подготовил доклад о том, как началась ее реализация в регионах России. Он будет направлен в правительство страны и главе государства.