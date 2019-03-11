«Пензаэнерго» продолжает фиксировать случаи навязывания срочной замены проводов ЖКХ

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго», которые в начале текущего года предупредили жителей Пензенской области об активизации деятельности коммерческих организаций и отдельных лиц, предлагающих произвести срочную замену ввода электричества в частные жилые дома и приборов учета, продолжают фиксировать факты навязывания услуг.

Фото: пресс-служба компании «Пензаэнерго»

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой компании, такие случаи зарегистрированы, в частности, в Белинском районе — в дома жителей Аргамаково стали наведываться мужчина и женщина, которые представляются сотрудниками фирмы «ГорЭнергоРесурсы», пытаются убедить граждан в необходимости произвести замену ввода электричества в жилые дома, немедленно заключить соответствующий договор и заплатить за эту услугу почти 7 тыс. рублей, а за некоторые другие — более 10 тыс. рублей.

Жители передали данную информацию в белинский РЭС и каменское производственное объединение филиала «Пензаэнерго». На место была незамедлительно направлена ремонтная бригада, которая не позволила осуществить несанкционированное вмешательство в работу энергооборудования и нарушить режим энергоснабжения потребителей.

Специалисты обратили внимание граждан на то, что представители фирмы намеревались допустить грубые нарушения — заменить неизолированный провод на ВЛ под напряжением, действуя без соответствующего разрешения и наряда-допуска. Помимо риска для лиц, производящих работы, это грозило неисправностями сети, порчей бытовых электроприборов и возгоранием проводки.

«Как установили сотрудники управления безопасности филиала «Пензаэнерго», данная коммерческая организация — «ГорЭнергоРесурсы» (ООО «Городские энергетические ресурсы») — уже попадала под пристальное наблюдение полиции и энергетиков. Она известна своим стремлением навязать услуги сомнительного качества жителям Пензенской области, зачастую вводя их в заблуждение. Так, в 2017 году, представляясь контролерами фирм «Электросервис», «Горэнерго», «Городские энергетические ресурсы» и даже работниками «Пензаэнерго», эти и другие «электрики» посетили ряд сел, где убеждали местных жителей в том, что их приборы учета крайне необходимо заменить до начала 2018 года. Договор заключали по той же схеме — на месте», — говорится в пресс-релизе «Пензаэнерго», поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что сведения о деятельности данной фирмы, фотографии удостоверений ее сотрудников и автотранспорта с пензенскими госномерами, а также копия договора направлены в правоохранительные органы, а в администрации муниципалитетов — соответствующие информационные письма.

Жителей региона призвали не доверять незнакомцам и помнить об ответственности, в том числе за самовольное нарушение пломб и демонтаж приборов учета, замена которых без предварительного извещения грозит штрафом.

Проверки приборов учета у потребителей, присоединенных к сетям «Пензаэнерго», проводятся сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии регулярно. Контролеры одеты в специальную одежду с логотипом компании на куртке, имеют при себе служебное удостоверение, в котором указаны фамилия, имя, отчество и должность работника, размещена его фотография, есть подпись руководителя и печать организации.

Владельцы жилых домов обязаны допустить работника сетевой организации для проверки прибора учета и снятия контрольных показаний.