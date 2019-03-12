В Пензе завершены общественные обсуждения проектов благоустройства дворов ЖКХ

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Общественные обсуждения проектов благоустройства 35 дворовых территорий, отобранных для участия в программе формирования современной городской среды, завершены в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, заключительные встречи с гражданами прошли на проспекте Победы, улицах Лядова, Пролетарской, Суворова и Бакунина.

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«В настоящее время сотрудниками отдела городской среды управления ЖКХ Пензы осуществляется подготовка документов для последующего проведения конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что контракты по итогам торгов намечено заключить к июню, а сдать объекты — к сентябрю.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в 2019 году комплексному благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» подлежат 35 дворовых территорий, на которых расположено 72 дома с числом жителей свыше 23 тыс. человек.

Перечень был сформирован по итогам рассмотрения предложений горожан.