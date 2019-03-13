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Мэр Пензы поручил найти решение по каждому разрушающемуся дому

13:37 | 13.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проанализировать все случаи разрушения кирпичной кладки многоквартирных домов, которые участились в период активного таяния снега, в том числе из-за протекающих крыш.

Мэр Пензы поручил найти решение по каждому разрушающемуся дому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо разобраться в каждом конкретном случае, выяснить причину и совместно с жителями и управляющей компанией найти решение», — поставил мэр задачу в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в среду, 13 марта.

Виктор Кувайцев нацелил сотрудников управления ЖКХ Пензы на тесное взаимодействие с Региональным фондом капремонта многоквартирных домов в части организации работ по приведению кровли в надлежащее состояние.

Фоторепортаж

Обрушение кирпичной кладки дома на улице Краснова. Пенза, 6 марта 2019 г.

Кроме того, мэр обратил внимание на то, что в процессе должны быть задействованы жители, от решения которых во многом зависят сроки выполнения ремонтных работ.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил представителям администраций районов Пензы помочь собственникам жилых помещений провести общие собрания.

«По всем домам надо иметь сведения: какие работы там проведены, что еще можно сделать в существующих погодных условиях. С управляющими компаниями [необходимо] разговаривать на предмет их ответственности», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на тех объектах, где произошло частичное обрушение кладки, сотрудники управляющих компаний снимают остатки разрушающихся кирпичей, а после просушки стен приступят к их восстановлению.

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