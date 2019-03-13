Мэр Пензы поручил найти решение по каждому разрушающемуся дому ЖКХ

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проанализировать все случаи разрушения кирпичной кладки многоквартирных домов, которые участились в период активного таяния снега, в том числе из-за протекающих крыш.

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«Надо разобраться в каждом конкретном случае, выяснить причину и совместно с жителями и управляющей компанией найти решение», — поставил мэр задачу в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в среду, 13 марта.

Виктор Кувайцев нацелил сотрудников управления ЖКХ Пензы на тесное взаимодействие с Региональным фондом капремонта многоквартирных домов в части организации работ по приведению кровли в надлежащее состояние.

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Обрушение кирпичной кладки дома на улице Краснова. Пенза, 6 марта 2019 г.

Кроме того, мэр обратил внимание на то, что в процессе должны быть задействованы жители, от решения которых во многом зависят сроки выполнения ремонтных работ.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил представителям администраций районов Пензы помочь собственникам жилых помещений провести общие собрания.

«По всем домам надо иметь сведения: какие работы там проведены, что еще можно сделать в существующих погодных условиях. С управляющими компаниями [необходимо] разговаривать на предмет их ответственности», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на тех объектах, где произошло частичное обрушение кладки, сотрудники управляющих компаний снимают остатки разрушающихся кирпичей, а после просушки стен приступят к их восстановлению.