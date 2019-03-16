Фонд ЖКХ рассмотрел отчет Пензенской области о расселении аварийного жилья за 2018 год ЖКХ

Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрело отчетность за 2018 год о ходе реализации мероприятий региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, поступившую от Пензенской области.

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В результате установлено, что регион предоставил информацию о наличии аварийного фонда общей площадью около 774 кв. метров, переселение 54 граждан из которого не завершено по причинам, предусмотренным ч. 14 ст. 16 федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Также выявлена необходимость внесения корректировок в отчетность Пензенской области по итогам завершения этапов 2013–2014 и 2016–2017 годов, ранее рассмотренную правлением фонда.

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Нарушений, предусмотренных п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 23 того же закона, в ходе анализа не обнаружено.

При изучения сведений о расходовании средств сделан вывод о том, что по заявкам 2015–2016 годов оно не завершено.

Отчеты региона о ходе реализации программы и о расходовании средств правлением Фонда ЖКХ приняты. Мероприятия этапов 2013–2014 и 2016–2017 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Пензенской области признаны завершенными в полном объеме.

Согласно решению правления, Пензенской области необходимо обеспечить проведение мероприятий, направленных на завершение переселения граждан из аварийного фонда, которое не выполнено по причинам, предусмотренным ч. 14 ст. 16 федерального закона, и представление ежеквартальной отчетности, сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации.