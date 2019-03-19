Виктор Кувайцев потребовал активизировать работы по вывозу снега с улиц Пензы ЖКХ

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от коммунальных служб активизировать работы по вывозу снега с улиц города.

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«По итогам выездов в выходные дни мы видим, что вода на некоторых участках скапливается, хотя отрицательные температуры воздуха в ночное время не позволяют этому процессу происходить более интенсивно», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 19 марта.

Виктор Кувайцев обратил внимание коллег на то, что вывоз снега позволит предотвратить процесс разрушения дорог в период активного таяния.

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«Важно не допустить дальнейшего разрушения проезжей части. Ямочный ремонт начали. На следующей неделе надо запускать асфальтобетонный завод на базе МУП «Пензадормост». Установятся положительные температуры, и тем самым мы увеличим объемы работ», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, дополнительно предстоит вывезти 76 тыс. кубометров снега, на что направлено 8 млн. рублей.

Помимо этого, администрациями районов Пензы заключено четыре муниципальных контракта. На этой неделе будет начат вывоз снежных навалов из частного сектора. По предварительной оценке, это еще свыше 6 тыс. кубометров.