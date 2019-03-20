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Юрий Ильин призвал рационально подойти к вывозу снега с улиц Пензы

16:36 | 20.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал не гнаться за объемом вывоза снега, а проводить работы там, где это действительно требуется.

Юрий Ильин призвал рационально подойти к вывозу снега с улиц Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Задачи полностью освоить объемы денежных средств у нас нет. Мы должны разобраться с первоочередными мероприятиями, в том числе потому, что эти же денежные средства мы можем пустить на иное мероприятие по благоустройству: и по линии улично-дорожной сети, и по линии администраций районов», — сказал он в ходе совещания в городской администрации в среду, 20 марта.

Вице-мэр предложил в сжатые сроки составить перечень первоочередных мероприятий, в том числе затрагивающих центральные улицы Пензы, где образовались большие сугробы, которые еще долго не растают, и те участки, где большое скопление снега угрожает сохранности дорог.

«Необходимо определиться с теми местами, где могут сложиться локальные подтопления, где у нас еще есть большое количество снега, а не как на магистральных улицах, где уже газон видно в некоторых частях города», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 марта глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал активизировать работы по вывозу снега с улиц Пензы. По его мнению, это позволит предотвратить разрушение дорог в период активного таяния.

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