В Пензе займутся наведением порядка на контейнерных площадках
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Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. Контейнерные площадки, расположенные на территории Пензы на муниципальной земле, необходимо привести в надлежащий вид в ближайшее время. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Снег активно тает. Не надо ждать, когда мусор «поплывет». Не теряйте времени и с сегодняшнего дня организуйте выход подрядных организаций на расчистку данных объектов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в минувшую субботу, 23 марта.
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Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, из 722 контейнерных площадок, обустроенных в Пензе для жилого фонда, на муниципальных земельных участках размещены 457.
Ранее они обслуживались управляющими компаниями многоквартирных домов в соответствии с заключенными с районными администрациями соглашениями. Расходы на содержание мест для сбора мусора учитывалось в тарифе УК.
С 1 января 2019 года содержание таких площадок стало входить в компетенцию органов местного самоуправления.
По распоряжению мэра Пензы Виктора Кувайцева администрациям районов города были выделены средства на уборку от строительного мусора и порубочных остатков контейнерных площадок, размещенных на муниципальной земле.