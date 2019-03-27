Мэр Пензы предложил отрегулировать процесс расселения аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил усовершенствовать правовое регулирование процесса расселения аварийного жилья.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в ходе реализации ранее действовавшей программы было расселено 268 ветхих и аварийных домов, признанных такими до 1 января 2012 года, а это свыше 3 тыс. помещений общей площадью более 112 тыс. кв. метров.

«Гражданам предоставлено 2 тыс. 930 благоустроенных квартир. Переселили около 4 тыс. жителей», — уточнил мэр, выступая с докладом на совместном заседании Ассоциации городов Поволжья и рабочей группы окружного совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи в среду, 27 марта.

Виктор Кувайцев пояснил, что администрацией Пензы разработан проект муниципальной программы по переселению граждан на 2019–2025 годы.

«Включено 86 [признанных аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го] многоквартирных домов площадью почти 60 тыс. кв. метров», — сказал он.

Глава администрации Пензы обратил внимание на то, что в некоторых случаях не получается оперативно снести ветхий дом, например, когда гражданин, не желающий переселяться, по решению суда должен получить денежное возмещение, но не обращается за ним, поэтому муниципалитет не может прекратить его право собственности.

Читайте также

На расселение аварийного жилья Пензенской области необходимо около 5 млрд. рублей

«Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать внесение изменений в порядок исполнения судебных актов по данным вопросам, установленный ст. 242.1 Бюджетного кодекса РФ», — пояснил мэр.

Также Виктор Кувайцев поделился мнением о возможном совершенствовании Жилищного кодекса России и федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«Эти меры в ближайшей перспективе позволят нам быстрее сносить расселенные дома и воспользоваться освободившимися земельными участками для развития наших городов», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, озвученные Виктором Кувайцевым и другие предложения будут обобщены и направлены в адрес полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.