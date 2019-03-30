Виктор Кувайцев распорядился начать подготовку к ремонту моста на улице Батайской ЖКХ

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания с участием ответственных чиновников и руководителей дорожных организаций дал распоряжение начать подготовку к ремонту моста на улице Батайской.

Фото: Penza-gorod.ru

Мэр осмотрел конструкции, которые находятся в предаварийном состоянии, побеседовал с автовладельцами и местными жителями.

«Это единственный путь через реку в микрорайон, поэтому необходимо готовить проектно-сметную документацию на ремонт моста», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

По его словам, после завершения работ, которые планируется начать в текущем году, это будет полноценное мостовое сооружение.

«Переустроим инженерные коммуникации, обустроим освещение, пешеходные дорожки, которые будут предусматривать возможность передвигаться и маломобильным группам населения, и родителям с колясками», — сказал глава администрации Пензы.

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Он добавил, что на период ремонта моста необходимо организовать объезд по другому сооружению.

По мнению мэра, в проекте следует предусмотреть ремонт двух мостовых переходов.

«Второй будет рассматриваться как временный, но с таким качеством, чтобы его можно было использовать и впоследствии», — уточнил он.

По оценке руководителей дорожных организаций, специализирующихся на реконструкции подобных сооружений, объем работ предстоит небольшой, а ремонт можно провести вне зависимости от времени года.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, в целом дорожное покрытие на улице Батайской планируется обновить в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в следующем году.