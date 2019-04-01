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Мэр потребовал от администраций районов Пензы следить за вывозом мусора из дворов

13:10 | 01.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за своевременностью вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок, установленных во дворах на муниципальных земельных участках.

Мэр потребовал от администраций районов Пензы следить за вывозом мусора из дворов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе объезда города, состоявшегося в понедельник, 1 апреля, главы администраций районов Пензы проинформировали его о том, что региональный оператор — ООО «Управление благоустройства и очистки» («УБО») — до настоящего времени не представил график вывоза ТКО, по этой причине нельзя организовать качественную уборку мусорных площадок.

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В связи с этим Виктор Кувайцев поручил фиксировать факты переполнения контейнеров и несвоевременного вывоза мусора, а также уведомлять контролирующие органы о таких случаях.

Кроме того, мэр Пензы поставил задачу привести в порядок ограждения контейнерных площадок.

Также, осматривая дворовые территории, Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что некоторые управляющие компании осенью провели опиловку аварийных деревьев, а ветки не убрали.

«В Пензе идет месячник по благоустройству. Четко контролируйте, чтобы ветки, порубочные остатки, мусор были вывезены из дворов вовремя», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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