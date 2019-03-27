В Пензе составлены паспорта контейнерных площадок для сбора ТКО ЖКХ

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Специалисты завершили подготовку паспортов контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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Он напомнил, что до января 2019 года такие площадки обслуживались управляющими компаниями в соответствии с соглашениями, заключенными с администрациями районов города, а расходы учитывались в тарифе УК.

«В связи с изменениями федерального законодательства содержание контейнерных площадок, расположенных на муниципальных земельных участках, стало входить в компетенцию органов местного самоуправления. На территории города всего находится 722 контейнерные площадки для жилого фонда, из которых около 450 — на муниципальных земельных участках. На все указанные контейнерные площадки подготовлены паспорта с указанием адреса расположения, площади, количества и вида контейнеров, пользователей, графика вывоза ТКО, план-схемы расположения», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, к настоящему времени проанализировано, какая сумма требуется для заключения договоров по уборке мусорных площадок на муниципальной земле.

«На очередном заседании Пензенской городской думы в марте будет рассмотрен вопрос о выделении на данные цели бюджетных ассигнований в сумме 12 млн. рублей для выполнения вышеуказанных работ до конца 2019 года», — уточнил мэр.

Он добавил, что также подготовлен проект решения о внесении изменений и дополнений в устав Пензы в части разграничения полномочий органов местного самоуправления в сфере обращения с ТКО.

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«Администрациям районов Пензы будут делегированы полномочия по созданию и содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории района за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах», — сказал Виктор Кувайцев, отметив, что ведение реестра данных мест будет входить в компетенцию городского управления ЖКХ.

Он особо обратил внимание на то, что мэрией Пензы организована горячая линия — по номеру +7 (8412) 42-26-03 жители могут задать интересующие вопросы и сообщить об имеющихся проблемах.

«За период ее работы поступило свыше 700 звонков. Жители задавали вопросы по поводу тарифов, сообщали о нарушении графика вывоза ТКО, необходимости убрать крупногабаритный мусор, уточнить площадь в квитанции», — пояснил мэр, подчеркнув, что по всем обращениям специалисты управления ЖКХ Пензы дали квалифицированные ответы.