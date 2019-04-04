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Виктор Кувайцев обозначил первоочередные задачи по благоустройству Пензы

14:46 | 04.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев обозначил первоочередные работы по благоустройству городских территорий, которые предстоит выполнить в предстоящую пятницу, 5 апреля.

Виктор Кувайцев обозначил первоочередные задачи по благоустройству Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе он назвал ворошение снега и уборку скопившегося за зиму мусора, в том числе с территорий, прилегающих к бюджетным учреждениям.

«Поскольку у многих бюджетных организаций территория уже убрана, нужно их закрепить за другими участками, требующими внимания с точки зрения наведения порядка», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

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Также он поручил своему заместителю Юрию Ильину проработать с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами вопрос вывоза убранного мусора, чтобы предупредить случаи его складирования.

Кроме того, Виктор Кувайцев потребовал обратить особое внимание на территории вблизи кладбищ.

«Посмотрите состояние парковок и подъездов к кладбищам. Многие жители города перед Пасхой планируют привести в порядок могилы своих близких. Необходимо подготовить прилегающую территорию, обеспечить доступные подъездные пути», — пояснил он.

Также, по мнению мэра, большую работу предстоит провести дорожным службам.

«Это ремонт покрытия и очистка дорог от пыли и грязи», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

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