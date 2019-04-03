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Мэрия Пензы, райадминистрации и «УБО» наметили шаги по корректировке процесса вывоза ТКО

08:20 | 03.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Проблемные вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок на муниципальных земельных участках, стали главной темой совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел с руководителями администраций районов города и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Управление благоустройства и очистки» («УБО»).

Мэрия Пензы, райадминистрации и «УБО» наметили шаги по корректировке процесса вывоза ТКО

Фото: Penza-gorod.ru

Представители власти предложили «УБО» скорректировать график вывоза ТКО и увеличить кратность приезда машин для крупно-габаритного мусора. Ожидается, что это позволит предотвратить переполнение емкостей и содержать площадки в чистоте.

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Еще одна просьба касалась рассмотрения «Управлением благоустройства и очистки» возможности покупки малогабаритной техники для работы на тупиковых улицах.

Другой темой стала организация раздельного сбора отходов.

Подводя итоги совещания, Виктор Кувайцев поставил перед главами администраций районов Пензы задачу в недельный срок обеспечить очистку мусорных площадок на муниципальной земле и восстановить ограждения на них.

«Практически сошел снег, наледь, и оттаивает мусор, который в свое время выпал из переполненных контейнеров, или жители систематически оставляли рядом с бункером. В Пензе идет месячник по благоустройству, нужно отработать эти участки», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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