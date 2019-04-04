В Кузнецке утверждена программа расселения аварийного жилья на 2019–2025 годы ЖКХ

Кузнецк, 4 апреля 2019. PenzaNews. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области, в 2019–2025 годах» утверждена постановлением горадминистрации, которое подписал мэр Сергей Златогорский.

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Всего в нее включено 27 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Пять домов, в которых живут 86 человек, планируется расселить в 2019 году.

В их числе — дом №31 на улице Жилой дом железной дороги 830 км, №66 на улице Белинского, №1А на улице Чапаева, №20 на улице Жилые дома железной дороги 832 км и №170 на улице Калинина.

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Наряду с другими объектами, в программу включен дом №158Г на улице Молодая Гвардия, на плачевное состояние которого активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обращали внимание властей еще в 2015 году. Его планируется расселить в 2022 году.

Согласно паспорту программы, прогнозный объем финансирования на весь период ее действия составляет более 304 млн. рублей, причем свыше 288 млн. рублей намечено получить из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего переселению подлежат 485 граждан, а общая площадь занимаемых ими жилых помещений составляет почти 7,7 тыс. кв. метров.